01.02 09:11 MIGnews.com

Доходы Турции от туризма в 2016 году упали почти на 30%

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Доходы Турции от туризма в 2016 году упали почти на 30% на фоне резкого сокращения потока туристов в страну из-за проблем с безопасностью, сообщает Associated Press.Согласно официальным данным, доходы страны в туристическом секторе в прошлом году составили 22,1 миллиардов долларов, сократившись на 29,7% по сравнению с 2015 годом.Туристический поток в Турцию существенно упал из-за серии произошедших в стране терактов. Так, в конце июня 2016 года – в разгар туристического сезона – в аэропорту Стамбула произошел теракт, жертвами которого стали более 40 человек.Туристов также отпугнула июльская попытка военного переворота, после которой в Турции был введен режим чрезвычайного положения. В ходе переворота погибли порядка 250 человек.