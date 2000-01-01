Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






Доходы Турции от туризма в 2016 году упали почти на 30% | Фото: Thinkstock01.02 09:11   MIGnews.com

Доходы Турции от туризма в 2016 году упали почти на 30%

Доходы Турции от туризма в 2016 году упали почти на 30% на фоне резкого сокращения потока туристов в страну из-за проблем с безопасностью, сообщает Associated Press.

Согласно официальным данным, доходы страны в туристическом секторе в прошлом году составили 22,1 миллиардов долларов, сократившись на 29,7% по сравнению с 2015 годом.

Туристический поток в Турцию существенно упал из-за серии произошедших в стране терактов. Так, в конце июня 2016 года – в разгар туристического сезона – в аэропорту Стамбула произошел теракт, жертвами которого стали более 40 человек.

Туристов также отпугнула июльская попытка военного переворота, после которой в Турции был введен режим чрезвычайного положения. В ходе переворота погибли порядка 250 человек.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:44
Уоррен Баффет после победы Трампа купил акций на 12 млрд.
09:10
Орен Хазан атакует Смотрича в Амоне  
08:50
Хаос: Заместитель мэра извинился перед жителями Иерусалима
08:21
После слухов о смерти: Сирийское ТВ показало Асада
08:15
В Берлине задержаны трое предполагаемых террористов ИГ
08:01
Отец Азарии - командиру бригады Кфир: ты позоришь ЦАХАЛ
07:24
Трамп назначил консервативного интеллектуала в Верховный Суд
07:18
В Израиле - самый холодный день
07:13
В Иудее и Самарии построят еще 3000 единиц жилья
06:31
Спецслужбы Италии: ИГ ведет бизнес по перевозке нелегалов
05:14
Туристов-лыжников озадачило облако НЛО
04:34
РФ: Нидерланды специально затягивают расследования МН17
03:11
В Индии платят за посещение общественного туалета
02:22
Ученые рассказали, как часто нужно заниматься сексом
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus