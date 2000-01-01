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Утвержден план развития Рамат-Гана: в чем суть | Фото:30.12 16:38   MIGnews.com

Утвержден план развития Рамат-Гана: в чем суть

В понедельник, 30 декабря, Земельное управление Израиля утвердило с муниципалитетом Рамат-Гана план строительства новых домов.

Соглашение включает в себя план по реставрации старых районов и возведению новых на востоке города, передает Globes.

В рамках соглашения правительство передаст муниципалитету Рамат-Гана 1,4 млрд шекелей и будет содействовать строительству 9 122 новых домов, 6 тысяч из которых будут расположены к востоку от шоссе №4. Из вышеуказанной суммы 551 млн шекелей будут выделены на инфраструктуру.

"Развитие будет сосредоточено на строительстве новых крупных автомагистралей, национального и сафари-парков, обновлении зеленых зон, инвестировании в стареющие здания общественного значения, укреплении связи между новой частью города и существующими районами путем строительства трех новых мостов через шоссе №4 и развитие восточных районов. В будущем это даст доходы на развитие, которого не было в течение последних 30 лет", – сказано в сообщении управления.

Так, на национальный парк и сафари-парк выделят 80 млн шекелей, на строительство 5,5 километров основных автомагистралей – 200 млн шекелей.

"Помимо земли, отведенной под жилье, соглашение включает 900 тысяч квадратных метров офисных и коммерческих площадей, которые принесут большой доход для будущей финансовой устойчивости Рамат-Гана", – добавили в ведомстве.


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