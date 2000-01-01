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Санкции США создали для Северного потока – 2 новые проблемы | Фото:31.12 00:55   MIGnews.com

Санкции США создали для Северного потока-2 новые проблемы

Темпы прокладки газопровода "Северного потока – 2", который российские власти обещали достроить до 2020 года, сильно замедлились из-за американских санкций.

По данным издания "Коммерсант", такая ситуация ставит перед проектом риски распространения на него норм Газовой директивы Евросоюза.

Поправки к директиве требуют от приходящих в страны ЕС морских газопроводов соответствовать требованиям о разделении видов деятельности по поставке и транспортировке газа. Российский проект может этого избежать после того, как парламент Германии принял закон, устранивший существовавшие в директиве временные рамки, которые позволяли дать исключение только проектам, завершенным до 23 мая 2019 года. Германия продлила эту возможность для "Северного потока – 2" еще на год.

Эти сроки были комфортными для компании Allseas, которая одновременно укладывала две нитки "Северного потока – 2" со скоростью 5 км в день. Однако теперь, учитывая неизвестное количество времени, которое потребуется для оснастки российских суден, "Газпром" рискует не успеть ввести проект в эксплуатацию до 24 мая 2020 года.

Среди главных положений обновленной Газовой директивы ЕС – разделение компаний, поставляющих газ и компаний, его транспортирующих. Это означает, что компания-оператор "Северного потока – 2" должна быть независимой от "Газпрома", а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков.


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