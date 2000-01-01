Израильтяне потратили свыше 750 миллионов шекелей (216 млн долларов) на покупки в "Черную пятницу", что на 20% больше, чем в прошлом году.
По данным "12 Канала", 29 ноября с 9:00 до 15:00 покупатели провели около трех миллионов транзакций по кредитным картам.
Соответствующие данные поступили от компании Automated Bank Services, которая обрабатывает международные платежи по израильским кредиткам. Уточняется, что в разгар шоппинга покупатели проводили около 12 500 транзакций в минуту.
Таким образом, покупательная способность граждан увеличилась на 12% по сравнению с прошлым годом. "13 Канал" провел опрос, который показал, что некоторым клиентам пришлось стоять в очереди в аэропорту Бен-Гурион по 50 минут, чтобы оплатить покупку. Чаще всего клиенты искали одежду, игрушки, парфюмерию, Apple AirPods и iPhone.