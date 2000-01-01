30.10 17:52 MIGnews.com

Израильская технология поборет нехватку воды в Узбекистане

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Правительство Узбекистана во вторник, 29 октября, подписало меморандум о взаимопонимании с израильской компанией Watergen, стремясь использовать запатентованную технологию компании для производства питьевой воды из атмосферного воздуха. Соглашение было подписано во вторник министром инноваций Узбекистана Иброхимом Абдурахмоновым и вице-президентом Watergen по маркетингу и продажам Михаэлем Рутманом.Согласно Меморандуму о взаимопонимании, генераторы атмосферной воды GEN-M (СРГ), произведенные Watergen, будут отправлены в различные города и населенные пункты страны, где существует серьезная нехватка воды, в том числе в Бухаре и Самарканде. При весе всего 780 кг, GEN-M легко транспортируется и может производить до 800 литров воды в день. Каждый блок содержит внутреннюю систему очистки воды и не нуждается в какой-либо инфраструктуре, кроме источника электричества для работы.Узбекистан остро нуждается в надежном водоснабжении. Узбекистан использовал пресную воду в реках Амударья и Сырдарья, но в последние годы Кыргызстан и Таджикистан настаивали на строительстве гидроэлектростанций в верховьях обеих рек.Запатентованная технология теплообмена GENius, содержащаяся в каждой из WatergenAWG, создает воду путем охлаждения собранного воздуха. Впоследствии вода проходит физическую, химическую и биологическую очистку с последующим процессом минерализации для поддержания ее чистоты, вкуса и здорового качества.Заместитель премьер-министра Узбекистана Азиз Абдухакимов сказал: "В связи с нехваткой воды в Узбекистане, страна остро нуждается в таких технологиях, как та, что была предоставлена ​​Watergen, для улучшения водного сектора".Вице-президент Watergen по продажам и маркетингу Рутман добавил: "Мы даем людям Узбекистана очень безопасную и простую альтернативу для решения очень сложной проблемы, с которой они сталкиваются. Наша технология предлагает жителям Узбекистана метод получения пресной воды на ежедневной основе. Мы были рады поделиться нашими технологиями с заместителем премьер-министра Республики Узбекистан г-ном Азизом Абдухакимовым и министром инноваций г-ном Иброхимом Абдурахмоновым".В мае прошлого года GEN-M стал невероятно успешной технологией для детского дома в Бухаре, в котором находилось 120 детей-сирот. Президент Watergen, доктор Михаил Мирилашвили, тогда отметил: "Водоканал Узбекистана был в восторге от нашей технологии и попросил запустить пилоты в нескольких других регионах Узбекистана. Несмотря на то, что в воздухе Бухары влажность составляет всего 20%, GEN-M все же смог произвести сотни литров высококачественной питьевой воды".