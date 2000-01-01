Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Катар выступает `ЗА` финстабильность Ливана 30.06 18:30   MIGnews.com

Катар выступает "ЗА" финстабильность Ливана

Министр финансов Ливана заявил, что позиция Катара в отношении покупки государственных облигаций Ливана является серьезной и свидетельствует о приверженности финансовой стабильности страны.

Ранее правительственный чиновник заявил, что Катар купил ливанские государственные облигации в рамках инвестиций в ливанскую экономику в размере 500 долларов.

"Операция Катара является серьезной и выражает приверженность обещанию, которое ранее было дано в поддержку финансовой стабильности в Ливане", рассказал министр финансов Али Хасан Халил, пишет JPost.

"Это окажет положительное влияние на рынки, и мы отслеживаем контакты с катарскими чиновниками для этой цели", - сказал он.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
04:30
В Исландии остановлен китобойный промысел
03:24
Еда их фастфудов влияет на репродуктивную функцию мужчин
01:01
Билл Гейтс рассказал о самой главной ошибке Microsoft
00:51
В Японии создали робота-уборщика сорняков на рисовых полях
23:57
Twitter меняет политику из-за Трампа
22:02
В Эйлате протестуют против закрытия Сде-Дов  
21:50
Нетаниягу: нет способа предотвратить закрытие Сде-Дов
21:38
Открытие раскопок в Иерусалиме: арестован активист  
21:00
Шокирующий доклад об исламизме в госструктурах Франции
20:54
Фридман: открытие раскопок - не политический шаг
20:36
Забастовка работников аэропорта Бен-Гурион отменена
20:21
Партия "Новые правые" начинает предвыборную кампанию
20:16
Борьба с загрязнением воздуха: жители Мадрида протестуют  
20:13
Intel: ПВО Сирии S-300 "вероятно, в рабочем состоянии"
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus