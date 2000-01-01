30.06 18:30 MIGnews.com
Катар выступает "ЗА" финстабильность Ливана
Министр финансов Ливана заявил, что позиция Катара в отношении покупки государственных облигаций Ливана является серьезной и свидетельствует о приверженности финансовой стабильности страны.
Ранее правительственный чиновник заявил, что Катар купил ливанские государственные облигации в рамках инвестиций в ливанскую экономику в размере 500 долларов.
"Операция Катара является серьезной и выражает приверженность обещанию, которое ранее было дано в поддержку финансовой стабильности в Ливане", рассказал министр финансов Али Хасан Халил, пишет JPost
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"Это окажет положительное влияние на рынки, и мы отслеживаем контакты с катарскими чиновниками для этой цели", - сказал он.
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