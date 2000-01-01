30.05 22:40 MIGnews.com
Швейцария: работодатели заплатят за жилье сотрудникам
Работодатель в Швейцарии будут вынуждены оплачивтаь часть арендой платы сотрудникам при переводе на удаленную работу.
Соответствующее постановление вынес Федеральный суд в Лозанне, 30 мая.
Ранее, сотрудница одной из бухгалтерских компаний подал в суд из-за того, что ей пришлось переделать кухню в своей двухкомнатной квартире под рабочий кабинет.
Суд встал на её сторону и потребовал материальной компенсации.
Отмечается, что компенсацию можно оформить даже задним числом после увольнения. Выплаты составят 150 швейцарских франков (154 доллара США) ежемесячно.
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