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Швейцария: работодатели заплатят за жилье сотрудникам | Фото:30.05 22:40   MIGnews.com

Швейцария: работодатели заплатят за жилье сотрудникам

Работодатель в Швейцарии будут вынуждены оплачивтаь часть арендой платы сотрудникам при переводе на удаленную работу.

Соответствующее постановление вынес Федеральный суд в Лозанне, 30 мая.

Ранее, сотрудница одной из бухгалтерских компаний подал в суд из-за того, что ей пришлось переделать кухню в своей двухкомнатной квартире под рабочий кабинет.

Суд встал на её сторону и потребовал материальной компенсации.

Отмечается, что компенсацию можно оформить даже задним числом после увольнения. Выплаты составят 150 швейцарских франков (154 доллара США) ежемесячно.


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