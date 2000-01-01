30.05 22:40 MIGnews.com

Швейцария: работодатели заплатят за жилье сотрудникам

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Работодатель в Швейцарии будут вынуждены оплачивтаь часть арендой платы сотрудникам при переводе на удаленную работу.Соответствующее постановление вынес Федеральный суд в Лозанне, 30 мая.Ранее, сотрудница одной из бухгалтерских компаний подал в суд из-за того, что ей пришлось переделать кухню в своей двухкомнатной квартире под рабочий кабинет.Суд встал на её сторону и потребовал материальной компенсации.Отмечается, что компенсацию можно оформить даже задним числом после увольнения. Выплаты составят 150 швейцарских франков (154 доллара США) ежемесячно.