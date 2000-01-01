Заощаджуємо на дзвінках поза мережею з «Київстар»

Кожному із нас іноді доводиться дзвонити на номери абонентів інших мобільних операторів. І у більшості випадків подібні дзвінки призводять до значних витрат. Якщо ви бажаєте оптимізувати витрати на мобільне спілкування, варто обирати тариф, що включає певну кількість безкоштовних хвилин на інші мережі. Радимо звернути особливу увагу на тарифи «Київстар»: бонусні хвилини для розмов з абонентами інших операторів включені майже у кожний із них.
«Розмови» (передоплата)
Найбільш доступний тарифний план «Розмови» стане для вас ідеальним вибором, якщо дзвонити на номери інших мобільних операторів вам доводиться вкрай рідко. Абонплата в ньому становить всього 35 грн/міс., при цьому ви отримуєте 30 бонусних хвилин для дзвінків на інші мережі на 3 місяці. Додатково тариф «Розмови» передбачає надання нелімітованого доступу до електронних бібліотек Smart-Kyivstar і MyBook, а також веб-енциклопедії Wikipedia.
«Онлайн» (передоплата)
Користуючись тарифним планом «Онлайн» (абонплата — 70 грн/міс.), ви будете щомісяця отримувати 60 хвилин для дзвінків на інші мережі, 2 ГБ найшвидшого в Україні 3G-інтернету, нетарифікований доступ до онлайн-бібліотек, сайту Wikipedia, клієнтів популярних соцмереж (Facebook, Twitter) і месенджерів (Facebook Messenger, Viber, WhatsApp).
«Онлайн+» (передоплата) та «Все за 110» (контракт)
100 хвилин на дзвінки поза мережею, 4 ГБ 3G, безлімітний 3G-доступ до електронних бібліотек, соцмереж і навіть трьох музичних сервісів (Deezer, Fonoteka, Zvooq) — все це ви можете отримати всього за 110 грн/міс.
«Онлайн Екстра» (передоплата) та «Все за 175» (контракт)
В тарифних планах «Онлайн Екстра» та «Все за 175» (175 грн/міс.) кількість бонусних хвилин для дзвінків поза мережею збільшена до 300 (5 годин), а обсяг безкоштовного 3G-трафіку — до 6 ГБ. Окрім усіх перелічених вище мультимедійних бонусів, ви також отримаєте абсолютний безліміт на перегляд відео та фільмів через додатки Divan.TV, Megogo.net та «Домашнє ТБ».
«Все за 300» (контракт)
Тарифний план «Все за 300» (300 грн/міс.)відрізняється від тарифів «Онлайн Екстра» та «Все за 175» більшим обсягом 3G-трафіку (8 ГБ), а також більшою кількістю хвилин для дзвінків на інші мережі (600).
«Все для VIP» та «Все для VIP Екстра» (контракт)
Якщо вам доводиться часто телефонувати не тільки на номера абонентів інших українських операторів, але й за кордон, радимо обирати вигідні тарифи мобільного зв’язку «Все для VIP» (600 грн/міс.) або «Все для VIP Екстра» (900 грн/міс.). В них надається величезна кількість бонусних хвилин для розмов поза мережею (2000 та 4000 відповідно), а також для міжнародних дзвінків (50 та 100). Об’єм 3G-трафіку — 10 ГБ та 12 ГБ відповідно, в обох планах присутній повний комплект мультимедійних бонусів.