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Американо-израильский фонд развивает источники энергии | Фото:30.04 14:18   MIGnews.com

Американо-израильский фонд развивает источники энергии

Американо-израильский фонд Binational Industrial Research and Development (BIRD) Foundation, который содействует сотрудничеству между американскими и израильскими компаниями в различных технологических областях для стимулирования совместной разработки продуктов, призывает к проектным предложениям, связанными с развитием возобновляемых источников энергии повышением энергоэффективности и технологиями, сфокусированными на добыче природного газа.

Об этом во вторник, 30 апреля сообщает The Times of Israel.

Для того, чтобы привлечь финансирование, фонду необходимо предусматривать научно-исследовательское сотрудничество между израильской и американской компанией, компанией и университетом или исследовательским учреждением.

Согласно условиям, принимать участие в реализации проекта должны обязательно израильская и американская стороны.

В заявлении говорится, что новая программа, осуществляемая компанией BIRD Energy, финансируется министерством энергетики США и министерством энергетики Израиля совместно с Управлением по инновациям Израиля.

За более чем 40-летнюю историю Фонд BIRD утвердил около 982 проектов по состоянию на январь 2019 года, при этом общий объем инвестиций в совместные проекты достиг почти 350 миллионов долларов США и помогает обеспечить прямые и косвенные продажи более 10 миллиардов долларов, согласно данным фонда.


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