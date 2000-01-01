30.04 14:04 MIGnews.com

Amazon начал официальную торговую деятельность в Израиле

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Издание The Globes сообщает о том, что американский гигант интернет-торговли Amazon начал официальную торговую деятельность на территории Израиля.Прошлой ночью израильские поставщики получили от Amazon официальное приглашение на иврите, в котором им предлагается торговать через программы компании. Amazon требует от продавцов поставок в течение пяти дней, и Израиль добавлен в список возможных направлений, по которым рассылаются товары, приобретенные через Amazon.Тем не менее, официальный центр логистики компании в Израиле пока не создан.The Globes сообщает, что после подобного объявления началось падение стоимости акций больших израильских торговых сетей - Азриэли, Биг и Мелисрон.Amazon призывает торговцев “зарегистрироваться сейчас” и воспользоваться возможностями компании для расширения своего бизнеса, с тем, чтобы продавать свои товары клиентам напрямую - в Израиле и за рубежом, а также “улучшить заметность своего товара для потребителей”.Amazon также указывает на то, что отныне неамериканские клиенты смогут покупать товары израильских поставщиков, потому что отныне делается возможной поставка из Израиля в их страны.Amazon сообщает, что те продавцы, которые регистрируются для участия в программе, получат возможность “немедленного участия продаже через сайт”.Нир Зигдон, генеральный директор компании eCommunity, авторизованного поставщика Amazon говорит: “Amazon всегда начинает с того, что поставщики отправляют товары сами. Так было в Австралии, Турции и Индии. Позднее будут открыты склады и центры логистики Amazon”.На израильском рынке приведет к тому, что в Израиле появятся тысячи наименований товаров и продуктов, которые ранее были недоступны для покупки через интернет, а также к тому, что расширятся возможности израильских производителей и продавцов на международном рынке.Ранее израильская финансовая газета Calcalist сообщила, что Amazon вела переговоры о покупке складских помещений в центральном израильском городе Модиин и что, если переговоры будут успешными, она затем запустит версию своего веб-сайта на иврите.