Братья Накаш откроют шесть новых отелей в Израиле

Группа откроет шесть новых отелей с четырехзвездочным или пятизвездочным статусом под брендами Herbert Samuel и Setai, сообщает во вторник, 30 апреля портал Globes.
По данным издания, группа Jordache Enterprises, контролируемая братьями Джозефом, Рафаэлем и Ави Накаш расширяет свой гостиничный бизнес в Израиле.
В ближайшие месяцы группа откроет три новых отеля с четырехзвездочным или пятизвездочным рейтингом под брендом Herbert Samuel: отель Milos Dead Sea" на 162 номера, который откроется в следующем месяце; отель "Опера Тель-Авив" на 110 номеров в старом оперном театре Тель-Авива; и бутик-отель "Тель-Авив" на 30 номеров в здании, предназначенном для сохранения.
Гостиничный бренд Setai также откроет три новых отеля, все с пятизвездочным рейтингом: Setai Akko на месте Хан-аль-Умдан в Акко и два отеля в Тель-Авиве - один из них на месте загородного клуба рядом с развязкой Глилот, а другой в районе набережной Тель-Авива. Оба они также будут включать жилые квартиры. Группа планирует иметь в Израиле 21 отель к 2023 году.
Отмечается, что все отели откроют свои двери для гостей к 2023 году.