30.04 09:31 MIGnews.com

Третий богатейший человек в Азии летит в Израиль

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На этой неделе Израиль посетит основатель и председатель одной из самых успешных и крупных интернет-компаний в мире Alibaba. Как сообщило израильское бизнес-издание Globes, в Еврейское государство летит третий по богатству человек в Азии Джек Ма.Как отмечается, у него запланирована встреча с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, а также министром экономики Эли Коэном. В то же время ни в канцелярии Нетаниягу, и в Alibaba эту информацию пока что не комментируют.Обе встречи будут проходить за закрытыми дверями, а в правительстве пока что не сообщают, что именно будет на них обсуждаться.Гость посетит исследовательский центр Alibaba, открытый недавно на базе израильского стартапа Visualead, который компания Ма приобрела в ноябре прошлого года за несколько десятков миллионов долларов.В четверг он посетит Тель-Авивский университет, где проведет несколько встреч – со студентами и выпускниками, а также руководством и ведущими экспертами вуза в таких областях, как искусственный интеллект, компьютерные науки и техника. Вечером университет вручит ему степень почетного доктора.Насколько известно, для Джека Ма этот визит в Израиль станет первым, хотя с самим Нетаниягу он уже пару раз встречался – во время прошлогоднего визита израильского премьера в Поднебесную и на Международном экономическом форуме в Давосе 2 года назад.