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Исследователям придется платить больше налогов | Фото:30.04 16:18   MIGnews.com

Исследователям придется платить больше налогов

Решение, принятое Верховным судом, делает Израиль менее привлекательным для международных научно-исследовательских и технологических организаций, поскольку теперь им придется платить больше налогов.

Об этом в понедельник, 30 апреля сообщает The Times of Israel.

По данным издания, Верховный суд в Иерусалиме поддержал налоговое управление, которое утверждает, что компании, у которых есть дочерние предприятия в Израиле и которые работают по принципу "издержки плюс фиксированная прибыль", следует вносить в свои расходы стоимость выпуска опционов для сотрудников.

Согласно этому решению, при больших издержках большей будет и прибыль, с которой израильское государство, соответственно, получит больше налогов.

Уточняется, что к такому выводу суд пришел на прошлой неделе, рассматривая дела дочерних предприятий Kontera Technologies Ltd. и Finisar Israel Ltd..

Отметим, что решение может повлиять на работу многих международных научно исследовательских центров, которых в Израиле насчитывается 366.
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