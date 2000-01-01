Исследователям придется платить больше налогов

По данным издания, Верховный суд в Иерусалиме поддержал налоговое управление, которое утверждает, что компании, у которых есть дочерние предприятия в Израиле и которые работают по принципу "издержки плюс фиксированная прибыль", следует вносить в свои расходы стоимость выпуска опционов для сотрудников.
Согласно этому решению, при больших издержках большей будет и прибыль, с которой израильское государство, соответственно, получит больше налогов.
Уточняется, что к такому выводу суд пришел на прошлой неделе, рассматривая дела дочерних предприятий Kontera Technologies Ltd. и Finisar Israel Ltd..
Отметим, что решение может повлиять на работу многих международных научно исследовательских центров, которых в Израиле насчитывается 366.