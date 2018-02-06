"Вы точно резидент?": европейские банки требуют отчёта
Банки в Европе под давлением регуляторов своих стран стали тщательно проверять информацию, которую им предоставляют иностранные клиенты. И не важно, какие сведения требовались при открытии счёта, это было в прошлой жизни. Теперь банки стран, присоединившихся к автоматическому обмену информацией (CRS), могут запросить дополнительные документы. Иногда, если проверка по какой-то причине затягивается, клиенту могут ограничить доступ к собственные денежным средствам. По информации, полученной РБК от одного из швейцарских банков, под угрозой блокировки находятся тысячи россиян. Среди них те, кто не предоставил, или предоставил, но неверную информацию о том, налоговым резидентом какой страны он является.
Многие состоятельные россияне в последнее время уходят из-под налоговой юрисдикции страны. Быть ничьим резидентом тоже не получится. Кредитные организации просто не будут работать с клиентами без определённого налогового резидентства, а после смены статуса, если счёт в банке уже существовал, его могут попросить закрыть и открыть новый. В некоторых случаях грамотно составленная история смены резидентства может помочь избежать этой процедуры, статус изменят по старому счёту, нужно только найти квалифицированных специалистов. Вопросы возникают, если владелец счёта перешёл под юрисдикцию страны с более выгодными налоговыми условиями. В качестве ответов потребуют предоставить пакет самых разнообразных документов.
У каждого банка свои требования по подтверждению налогового резидентства клиента. Некоторые проверяют наличие деклараций на имущество и доходы в той стране юрисдикции. Иногда запрашивают сведения о том, не участвует ли он в иностранных компаниях, особенно КИК. А если клиент предоставить документы не может, банк либо вежливо просит добровольно забрать деньги и прекратить сотрудничество, либо блокирует счёт.
Но, в целом, уже выработана некая единая процедура: нужно подтвердить права проживания в стране, предъявив паспорт или вид на жительство, предоставить документы на недвижимость или договор аренды, показать коммунальные счета и, всё чаще, сертификат налогового резидента. Всё это призвано доказать, что клиент не пытался создать видимости смены налогового резидентства.
В некоторых банках желающий открыть счёт обязан подписать документ о том, что вся предоставленная им информация является достоверной и он понимает глубину своей ответственности. А ответственность, в случае если подтвердился факт создания видимости смены налогового резидентства, - в плоть до уголовной. Так, если в российскую налоговую попадёт информация из банка Швейцарии, что некий клиент заявил себя, как налоговый резидент этой страны, но его средства на счета по-прежнему поступают из России и туда же уходят, такому клиенту грозит серьёзное, в том числе и судебное разбирательство. В той стране, налоговым резидентом которой он в итоге будет признан, к нему применят все возможные штрафные санкции.
В России, например, ему предъявят обвинение в уклонении от налогов. Ему грозит штраф по статье 123 НК РФ составит 20% от неудержанной суммы. Плюс, все последующие доходы, до истечения 183 дней нахождения в РФ, для физического лица будут облагаться налогом по ставке нерезидента – 30%. Если же нарушения сочтут особо крупными - по разным статьям УК срок лишения свободы может достигать 3-х лет. Кроме того, гражданину могут вменить ведение незаконных валютных операций, поскольку банк – зарубежный. Штраф за незаконные валютные операции составляет от 3/4 до 100% суммы такой операции . Отдельно будет рассматриваться нарушение закона о КИК: в России штраф за неподачу уведомления о контролируемой иностранной компании составляет 100 000 рублей и взимается однократно. Кстати, в США, например, придётся заплатить $10 000 за каждый месяц до тех пор, пока уведомление не будет подано.
Пытаться предоставить неверные сведения о себе практически бессмысленно. Банки стран, которые уже работают в формате автоматического обмена информацией (CRS), не ограничиваются списком необходимых документов. В процессе работы сотрудники банка внимательно следят за финансовой жизнью своего клиента: например, на какой адрес он получает почту, где платит за коммунальные услуги, мобильным номером какого государства пользуется, куда направляет декларации. И наконец, откуда приходят деньги, и в какой стране они тратятся. И не исключено, что в какой-то момент у банка может возникнуть подозрение, что владелец счёта – налоговый резидент какого-то иного государства. Неверные сведения могут стать поводом для отказа в обслуживании вплоть до выяснения всех деталей, а если прояснить ситуацию не удастся, банк вправе приостановить движения по счёту. А дальше - суд.
Кроме того, изменились требования и к подтверждению источника происхождения денег. Теперь банки интересуют не только вновь поступившие средства, но и история ранее размещённых. Дело в том, что потенциально неблагонадёжные клиенты банкам не выгодны. Во-первых, если внешняя ревизия выявит несоответствие заявленной клиентом информации с истинным положением дел, банк несёт не только репутационные, но и финансовые риски. Регулятор может наложить на него штраф. Во-вторых, проверять и обновлять информацию о нерезидентах – обязанность трудная и дорогостоящая. Даже собранная, но в последствии не подтверждённая, информация может грозить кредитным организациям штрафами.
Крупные банки уже привыкли к пристальному вниманию, но теперь контролирующие органы взялись и за мелкие кредитные организации, которые раньше открывали счёт нерезиденту по одному только паспорту. Так что без свидетельства налогового резидента теперь не обойтись. Компания Smartgen в последние месяцы получает множество обращений от состоятельных клиентов с просьбой обосновать их статус налогового резидентства в Израиле. Просят об этом в том числе израильские граждане с российскими источниками происхождения капитала. Документы требуют банки в Швейцарии, Великобритании, Израиле, Люксембурге и Кипре.
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