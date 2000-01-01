Cellcom меняет правила игры

Конкуренция на израильском рынке связи обостряется – потребитель выигрывает
Компания «Селком» представила новую услугу - пакет «Кватро», включающий телевидение, домашний интернет (и провайдер, и инфраструктура), домашний телефон и безлимитная сотовая связь для 3-х членов семьи - за 249 шек. в месяц.
На состоявшейся вчера в Тель-Авиве пресс-конференции генеральный директор компании «Селком» Нир Штерн рассказал о том, что более 500.000 израильтян смотрят сегодня «Селком TV». Только за 2016 год 48.000 новых клиентов, среди которых много русскоязычных семей, присоединились к телевидению от «Селком», благодаря, в том числе, ценовой политике компании и цене в 99 шекелей в месяц за услуги телевидения. Эта цена остается без изменений в то время, когда конкуренты компании поднимают цены.
На пресс-конференции были представлены также технологические новшества от компании.
Так телевидение «Селком TV» можно теперь смотреть на платформе «Android».
Возможен просмотр "Селком TV" со "смарт-тв" без подключения к декодеру.
А запись программ ведется в облако и их просмотр возможен в любом месте с любого экрана.
Новый пакет «Селком Кватро» за 249 шек. в месяц позволяет семье экономить около 1800 шек. в год.
Пакет включает в себя 3 линии сотовой связи с безлимитными разговорами и смс-сообщениями и интернет-пакетом объемом 10 GB.
Домашний интернет скоростью 40 МB включает в себя как услуги провайдера, так и инфраструктуру. Опция повышения скорости интернета до 100 МB стоит 20 шек. в месяц.
Домашний телефон с безлимитными переговорами по сотовым и домашним телефонам по всей стране.
В пакет входит "Селком TV" – телевидение с наиболее рейтинговыми международными и израильскими каналами, спортивными и детскими каналами, огромной библиотекой VOD (без дополнительной оплаты) с сотнями самых обсуждаемых фильмов и сериалов, среди которых обладатели «Золотого глобуса-2016» и премии «Оскар», большим выбором лучших российских сериалов и лучших фильмов, дублированных на русский язык.
На «Селком TV» представлены израильские сериалы, популярные мировые программы для детей, весь контент премиум-канала HBO, все программы прайм-тайм, каналы широкоформатного вещания (без рекламы и без дополнительной оплаты), спортивные каналы включают Sport 3 и 4 в пакете премиум-каналов. Имеются также каналы National Geographic и LifeStyle, каналы международных новостей, рубрика «прошедшая неделя», система современной записи, доступ в YouTube.
С начала 2-го года цена пакета изменится до 325 шек., все остальные цены останутся без изменений.
"Селком Кватро" за 249 шек. в месяц – экономия до 1800 шек. Для сравнения: