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В Казахстане запретят майнинг криптовалюты | Фото: Pixabay31.03 04:32   MIGnews.com

В Казахстане запретят майнинг криптовалюты

С целью минимизации рисков, связанных с национальным рынком из-за отсутствия у местных банков функционала для администрирования рынка криптовалют, Нацбанк Казахстана запретит их покупку и продажу за тенге, деятельность криптобирж и любые виды майнинга.

"В Казахстане Национальный банк очень консервативно относится к этому вопросу, приветствую только достаточно жесткие ограничения. То есть, мы хотим запретить покупку-продажу криптовалют за национальную валюту, мы хотим запретить деятельность бирж на этом сегменте и любые виды майнинга", — цитирует РИА Новости главу госучерждения Данияра Акишева, отмечая, что данный подход уже поддержали большинство государственных органов страны.

Он подчеркнул, что из-за неподконтрольности государству криптовалюты упрощают совершение противозаконных действий. В частности, Акишев считает их "идеальным инструментом" для отмывания денег и для ухода от налогообложения.
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