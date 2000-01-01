30.03 21:47 MIGnews.com

Спящие счета

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Банк Леуми выплатит почти 30 миллионов шекелей владельцам "спящих" банковских счетов (хашбонот радумим), включая процент и привязку к индексу потребительских цен. Выплаты будут произведены согласно постановлению окружного суда.Постановление было принято в рамках компромисса, к которому пришли стороны по следам просьбы на утверждение коллективного иска. Истцом является владелец "спящего" счета с балансом в 400 шекелей. Клиент полагал, что ему недостаточно получить лежащую на счету сумму без получения компенсации за весь период, в течение которого деньги лежали на счету без того, чтобы банк приложил достаточно усилий, чтобы связаться с ним.В рамках заключенного соглашения, банк Леуми начнет немедленно предпринимать шаги по поиску владельцев "спящих" счетов, и если ему не удастся это сделать, то данные о счетах будут переведены в Управление генерального опекуна. Под определение "спящих", согласно указаниям Банка Израиля, попадают счета, на которых в течение 10 месяцев не производились операции.Из указанной в постановлении суда суммы уже выплачены порядка 8 миллионов шекелей, но это номинальные суммы, без процента и привязки. Что касается счетов, с владельцами которых не удалось связаться и на которых находятся порядка 12 миллионов шекелей, то в ближайшие 6 месяцев банк предпримет ряд шагов по их поиску.Согласно существующим правилам, на "спящих счетах" с суммой свыше 1.000 шекелей банк обязан инвестировать всю сумму, но на счетах, на которых хранится менее 1.000 шекелей, банк не обязан делать что-либо с находящимися там деньгами, даже если с владельцем счета не удается связаться.В 2016 году которого Банком Израиля и Минфином был создан сайт "Ар кесеф" (Гора денег) для поиска спящих банковских счетов. На 480 тысячах "спящих" счетов находятся около 9 миллиардов шекелей в виде депозитов, накопительных программ или сумм на текущих счетах. Далеко не везде лежат крупные суммы: каждый четвертый счет "хранит" менее 50 шекелей, каждый второй — менее 1000 шекелей.