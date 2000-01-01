Британия сократит нацзатраты – вводит штрафы за сквозняки
Уже с 1 апреля в Великобритании вступают в силу новые правила энергоэффективности. Теперь арендодатели обязаны обеспечить разумную энергоэффективность жилья для новых арендаторов, включая защиту от сквозняков.
Власти установили штраф для нарушителей в размере до £4 тыс. ($5,6 тыс.). Владельцам зданий с низкими показателями рационального энергопотребления ("F" и "G") запрещено продлевать договоры аренды с прежними арендаторами или заключать соглашения с новыми.
С апреля 2020 года правила распространятся и на действующие договоры аренды всех объектов жилой недвижимости в государстве, пишет Financial Times.
Правительство ужесточает правила с целью уменьшения нацзатрат на отопление и электроэнергию и повысить экологичность жилья.
Разница в расходах может быть существенной: в случае наихудшей категории "G" жильцы в среднем платят 2,86 тыс. фунтов в год, "F" - на четверть меньше, а "E" (с апреля это минимально допустимый уровень) - на 40% меньше.