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Flickr.com 31.03 00:16   MIGnews.com

ООН: 60% населения Украины живут за чертой бедности

Постпред программы развития ООН на Украине Нил Уокер рассказал, что 60% населения страны живут за чертой бедности, передает ТАСС.

Уокер сообщил, что речь идет о примерно 4,5 миллионах людей, которые относятся к разным категориям, например, внутренне перемещенные лица и инвалиды.

Кроме того, по данным Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины, с момента провозглашения независимости Украины, национальный доход, в пересчете на душу населения, снизился примерно на 32%.

Сейчас прожиточный минимум на Украине составляет примерно 57 долларов, то есть, 1544 гривен. Средняя зарплата в стране гораздо ниже, чем в РФ, Белоруссии или Грузии
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