31.03 00:16 MIGnews.com

ООН: 60% населения Украины живут за чертой бедности

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Постпред программы развития ООН на Украине Нил Уокер рассказал, что 60% населения страны живут за чертой бедности, передает ТАСС.Уокер сообщил, что речь идет о примерно 4,5 миллионах людей, которые относятся к разным категориям, например, внутренне перемещенные лица и инвалиды.Кроме того, по данным Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины, с момента провозглашения независимости Украины, национальный доход, в пересчете на душу населения, снизился примерно на 32%.Сейчас прожиточный минимум на Украине составляет примерно 57 долларов, то есть, 1544 гривен. Средняя зарплата в стране гораздо ниже, чем в РФ, Белоруссии или Грузии