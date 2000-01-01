31.01 05:33 MIGnews.com

Bloomberg: Илон Маск за один час стал богаче на $2,3 млрд

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Состояние основателя американской компании Tesla Илона Маска увеличилось на 2,3 млрд долл после того, как акции компании выросли на 12%, и на данный момент составляет 36 млрд долл. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Нью-Йоркскую фондовую биржу.Также сообщается, что в ноябре 2019 года состояние Маска увеличилось на $2 млрд после того, как компания Tesla зафиксировала прибыль по итогам III квартала 2019 года. В том же месяце Маск заявил, что Tesla получила 146 тыс. заказов на новый электропикап Cybertruck.