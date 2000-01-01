Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Bloomberg: Илон Маск за один час стал богаче на $2,3 млрд 31.01 05:33   MIGnews.com

Bloomberg: Илон Маск за один час стал богаче на $2,3 млрд

Состояние основателя американской компании Tesla Илона Маска увеличилось на 2,3 млрд долл после того, как акции компании выросли на 12%, и на данный момент составляет 36 млрд долл. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Нью-Йоркскую фондовую биржу.

Также сообщается, что в ноябре 2019 года состояние Маска увеличилось на $2 млрд после того, как компания Tesla зафиксировала прибыль по итогам III квартала 2019 года. В том же месяце Маск заявил, что Tesla получила 146 тыс. заказов на новый электропикап Cybertruck.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
06:00
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
04:14
Умерла известная по фильму про Шурика актриса
02:12
Вдова Брайанта впервые рассказала о гибели мужа и дочери
01:21
В Пекине запретили проводить похороны и свадьбы из-за вируса
00:39
Гибель Коби Брайанта была "предсказана" в мультсериале
22:10
Парламент Шотландии не уберет флаг ЕС после Brexit
21:44
Мел Гибсон и Дэнни Гловер вернутся в "Смертельном оружии 5
21:27
Коронавирус в круизе: 28 израильтян оказались в ловушке
21:03
"Украинцы позволили евреям доминировать на своей родине"
20:40
Блумберг поздоровался с собакой, пожав ей морду  
20:09
Рейс Пекин-Тель-Авив задержан из-за нового указа
20:01
Израиль приостановит любое авиасообщение с Китаем
19:39
Смерть Коби Брайанта связали с "сионистами"
19:27
Встреча в Бен-Гурион: "Биби - Царь Израильский"  
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus