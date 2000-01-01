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Какие диски предпочитают покупать автомобилисты? 30.01 14:42   MIGnews.com

Какие диски предпочитают покупать автомобилисты?

Покупка автомобильных дисков относится к важным для автомобилистов вопросам. Об этом и пойдет речь в нашей статье.

Широкий ассортимент автомобильных дисков на http://spb.aport.ru/avtomobilnye_diski/cat4376 говорит о том, что у покупателя всегда есть выбор. Но упрощает ли он процесс приобретения или только усложняет проблему, в то время как покупателю сложно сориентироваться в этом разнообразии?

Как показывает статистика, около 40% всех приобретенных дисков приходится на модели диаметром 15″. На втором и третьем местах — 14″ и 17″, соответственно (36% и 24%). За последние несколько лет чаще всего диски покупали для таких автомобилей как Daewoo Lanos, Hyuinday Tuscon, Volkswagen Passat B6.

Какие диски пользуются популярностью?

По результатам опроса российских покупателей был сформирован топ-5 наиболее популярных колесных дисков:
1. RW H-302 02
2. Borbet CA 04. Dotz Mugello
3. MAK Aria
4. YST X-14
5. Yokatta Model-32
Стальные или легкосплавные?
Сталь и легкосплав всегда были двумя противоборствующими лагерями, первый из которых подкупал своей ценой, а второй — дизайном. Какие диски предпочитают покупать водители? Здесь играет роль сезонный фактор: на зиму чаще покупают стальные диски, так как они повышают безопасность вождения. В летний период более популярны легкосплавные варианты.

Статистика продаж говорит, что в последнее время автомобилисты уделяют больше внимания эстетической составляющей, а соответственно, популярность легкосплавных моделей неуклонно растет. Ввиду большой конкуренции российский покупатель становится более требовательным: он ждет не только качественного исполнения, но и превосходного внешнего вида, долгосрочности эксплуатации.

Чтобы ознакомиться с широким ассортиментом разных видов колесных дисков, рекомендуем зайти на сайт
Покупка автомобильных дисков относится к важным для автомобилистов вопросам. Об этом и пойдет речь в нашей статье.

Широкий ассортимент автомобильных дисков на http://spb.aport.ru/avtomobilnye_diski/cat4376 говорит о том, что у покупателя всегда есть выбор. Но упрощает ли он процесс приобретения или только усложняет проблему, в то время как покупателю сложно сориентироваться в этом разнообразии?

Как показывает статистика, около 40% всех приобретенных дисков приходится на модели диаметром 15″. На втором и третьем местах — 14″ и 17″, соответственно (36% и 24%). За последние несколько лет чаще всего диски покупали для таких автомобилей как Daewoo Lanos, Hyuinday Tuscon, Volkswagen Passat B6.
Какие диски пользуются популярностью?

По результатам опроса российских покупателей был сформирован топ-5 наиболее популярных колесных дисков:

1. RW H-302 02
2. Borbet CA 04. Dotz Mugello
3. MAK Aria
4. YST X-14
5. Yokatta Model-32

Стальные или легкосплавные?

Сталь и легкосплав всегда были двумя противоборствующими лагерями, первый из которых подкупал своей ценой, а второй — дизайном. Какие диски предпочитают покупать водители? Здесь играет роль сезонный фактор: на зиму чаще покупают стальные диски, так как они повышают безопасность вождения. В летний период более популярны легкосплавные варианты.

Статистика продаж говорит, что в последнее время автомобилисты уделяют больше внимания эстетической составляющей, а соответственно, популярность легкосплавных моделей неуклонно растет. Ввиду большой конкуренции российский покупатель становится более требовательным: он ждет не только качественного исполнения, но и превосходного внешнего вида, долгосрочности эксплуатации.

Чтобы ознакомиться с широким ассортиментом разных видов колесных дисков, рекомендуем зайти на сайт http://spb.aport.ru. Здесь есть большой перечень стальных и легкосплавных дисков любого диаметра и самых разных производителей. Модели можно сравнить по цене и найти наиболее выгодное предложение.
target=_blank>http://spb.aport.ru. Здесь есть большой перечень стальных и легкосплавных дисков любого диаметра и самых разных производителей. Модели можно сравнить по цене и найти наиболее выгодное предложение.
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