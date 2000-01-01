30.01 13:41 MIGnews.com

Выбираем правильно электробритву

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Все мужчины рано или поздно сталкиваются с вопросом бритья. Одноразовые бритвы — не вариант. Из-за плохого качества лезвий появляются микротрещины.Альтернативой влажному бритью с помощью безопасных бритв является электробритва. Она быстро справляется с лишними волосками, не раздражая и не пересушивая кожу. Перед тем как изучать ценовую политику на электробритвы, что можно сделать, зайдя на сайт Прайсок, необходимо узнать некоторые особенности электрических устройств.Рекомендации по правильному выбору электробритвы1. Первый шаг в выборе — определение типа бритвы. Например, «сетчатая» срезает щетину при помощи вибрирующих лезвий, скрывающихся под стальными сетками. Роторная работает благодаря микроножам, которые, непрерывно вращаясь вокруг своей оси, способны срезать даже самые короткие волоски.2. Выбирая электрический прибор для бритья, нужно не только опираться на отзывы покупателей, но и определиться с тем, для каких целей он приобретается. Если необходим дорожный вариант — обратите внимание в первую очередь на емкость аккумулятора и скорость его зарядки. Стандартные модели заряжаются до 8 часов и обеспечивают 40-60 минут автономной работы.3. Для стационарного варианта, который постоянно будет находиться в ванной, присмотритесь к модели электробритвы, которая может храниться в условиях высокой влажности и применяться как при влажном бритье, так и при сухом. Обычно такие модели не требуют особенного ухода и очищаются при помощи струи воды.4. Полезными дополнениями-насадками радуют мужчин производители электроприборов. Среди них — триммер для бороды, усов и бакенбард. Он позволяет контролировать «растительность», не прибегая к услугам парикмахера.5. Заряжаться прибор для бритья также может по-разному: от сетевого шнура или специального блока-подставки. Учтите, что скорость зарядки весомо меняет стоимость. Путешественникам рекомендуем обратить внимание на зарядку с возможностью подключения к прикуривателю. Это поможет сэкономить время, позволяя проводить процедуру бритья прямо в автомобиле.6. Скорость работы мотора влияет на скорость. В дорогостоящих моделях скорость оборотов составляет 14-15 тыс. в минуту. Если для вас привычное дело — спешить с утра, выбирайте более быструю модель.7. Среди производителей обратите внимание на европейские марки — лидеры Philips, Braun, Remigton.Выбрав оптимальный тип электробритвы и сравнив цены на модель в разных интернет-магазинах в поисках самой выгодной, можно смело покупать, тем более, что широкий ассортимент этому способствует.