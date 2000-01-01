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Partner защитит сотовые телефоны работников от взлома 30.01 12:38   MIGnews.com

Partner защитит сотовые телефоны работников от взлома

Компания Partner представляет аппликацию, призванную защитить сотовые телефоны работников от взлома и обезопасить информационные системы организаций
Услуга, включающая систему защиты от компании Check Point, позволяет специалистам, отвечающим за безопасность данных в организации, распознать угрозу взлома или атаки на сотовые телефоны работников и быстро нейтрализовать возможность проникновения.

Услуги Partner по защите информационных систем и данных компаний предназначены для всех клиентов и позволяют работать с любыми сотовыми и интернет-операторами.

Группа Partner представляет уникальную аппликацию от компании Check-Point: ультрасовременную систему защиты информационных систем организаций от проникновения и взлома через смартфоны работников. Услуга работает на платформе аппликации, установленной на каждый смартфон, планшет или компьютер и предоставляет комплексную систему защиты, не зависящую от подключения к сотовой сети, оставляя, таким образом, сотовый телефон полностью защищенным во время беспроводной интернет-навигации, при навигации за границей и при переносе данных и файлов с других устройств, в соответствии с полными условиями обслуживания.

Защитная система компании Check-Point блокирует целый спектр угроз, таких, как: управление аппликациями, вирусные программы, программы-шпионы, зараженные вирусами файлы и электронные письма, а также оповещает об угрозе взлома операционной системы в режиме реального времени.

Ли Орен, генеральный директор бизнес-отдела Pertner, сообщает: «Большинство организаций на сегодняшний день позволяют своим работникам пользоваться смартфонами и планшетами дома и подключать их к различным информационным системам организации, таким, как почтовые сервера. Практика Bring your own device подвергает организацию угрозе раскрытия секретных данных компании и клиентов, а также, нанесению ущерба информационным системам компании, вплоть до полного блокирования деятельности. Аппликация защиты, которую мы представляем, сохраняет безопасность устройства вне зависимости от сотовой или беспроводной сети в которой осуществляется интернет-навигация и позволяет ответственному за безопасность информационных систем компании распознать угрозу и, при необходимости, отключить зараженное устройство от сети организации.»

Речь идет о дополнительном решении, которое компания Partner предлагает своим бизнес-клиентам при увеличивающейся открытости компаний угрозам информационного ущерба вследствие удаленного доступа смартфонов и внешних устройств к внутренним системам организации. Услуга позволяет управлять сетью защиты при помощи специальной контрольной платформы, которая позволяет легко и просто опознавать различные устройства компании, без проникновения в данные или нарушения личного пространства владельцев устройств. Оповещение приходит к администратору системы и к владельцу устройства с рекомендациями по устранению угрозы. Услуга распространяется в соответствии с несколькими лицензиями, начиная с 19.90 шек. в месяц на одинарную лицензию и до 350 шек. в месяц на 20 лицензий (цены не включают Н.д.с.).

За последний год компания Partner значительно расширила спектр услуг для бизнес-клиентов, и на сегодняшний день, компания предоставляет полный пакет услуг, отвечающий всем потребностям организаций, таким как обеспечение сотовой сети, сети стационарных телефонов, интернет, международные звонки, услуги облачного хранения и компьютеризации, включая резервное копирование данных в облако в значительных объемах до 1024 GB и многое другое.
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