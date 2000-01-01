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В Израиле подешевеет бензин: когда и насколько | Фото:29.12 19:21   MIGnews.com

В Израиле подешевеет бензин: когда и насколько

В Израиле в новогоднюю ночь подешевеет бензин – цена за 1 л топлива с октановым числом 95 на заправках упадет на 0,02 до 6,14 шекеля.

Об этом сообщает Globes со ссылкой на Министерство национальной инфраструктуры, энергетики и водных ресурсов.

Такая цена будет взыматься за самообслуживание. Так, в Эйлате, где не взимается НДС, 1 л бензина будет стоить 5,25 шекеля.

Плата за услуги заправщика останется 0,21 шекеля за 1 л (в Эйлате – 0,18 шекеля).

Цена на топливо в последнее время колебалась в пределах от 6,07 – 6,18 шекеля за один литр. В начале декабря цены выросли на 0,04 шекеля.


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