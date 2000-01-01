29.12 19:21 MIGnews.com
В Израиле подешевеет бензин: когда и насколько
В Израиле в новогоднюю ночь подешевеет бензин – цена за 1 л топлива с октановым числом 95 на заправках упадет на 0,02 до 6,14 шекеля.
Об этом сообщает Globes
со ссылкой на Министерство национальной инфраструктуры, энергетики и водных ресурсов.
Такая цена будет взыматься за самообслуживание. Так, в Эйлате, где не взимается НДС, 1 л бензина будет стоить 5,25 шекеля.
Плата за услуги заправщика останется 0,21 шекеля за 1 л (в Эйлате – 0,18 шекеля).
Цена на топливо в последнее время колебалась в пределах от 6,07 – 6,18 шекеля за один литр. В начале декабря цены выросли на 0,04 шекеля.
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