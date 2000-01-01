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Израиль подпишет соглашение о поставке газа в Европу | Фото:29.12 13:19   MIGnews.com

Израиль подпишет соглашение о поставке газа в Европу

Израиль подпишет историческую сделку о поставке газа из Восточного Средиземноморья в Европу, заявил премьер-министр Биньямин Нетаниягу в воскресенье, 29 декабря. Заявление прозвучало в начале еженедельного заседания кабинета министров.

Соглашение будет подписано в Афинах на встрече на высшем уровне между Нетаниягу, премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом и президентом Кипра Никосом Анастасиадесом.

"В четверг мы проведем в седьмой раз саммит с Грецией и Кипром. На этой встрече мы подпишем историческое соглашение о прокладке газопровода, который будет приносить большие доходы гражданам Израиля. Израиль становится энергетической державой [домом] после многих лет, в которые мы зависели от других", - сказал премьер-министр.


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