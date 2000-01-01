29.12 13:40 MIGnews.com

Шоссе 531: крупнейший транспортный проект в центре Израиля

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29 декабря закончено выполнение значительной части проекта строительства шоссе №531, связывающего крупнейшие израильские автомагистрали и значительно облегчающего движение в Ха-Шарон, в первую очередь, в Раанане.Открыт дополнительный отрезок шоссе №20 (шоссе Аялон) для проезда в северном направлении, за перекресток Шева Кохавим в Герцлии.Шоссе Аялон соединяется с шоссе №531, которое, в свою очередь связывает шоссе №2 (Прибрежное Шоссе), шоссе 34 Тель-Авив-Хайфа и шоссе №6, проходя насквозь через Ха-Шарон.Шоссе №531 - крупнейший инфраструктурный проект автомобильных и железных дорог в Тель-Авиве, который будет служить жителям Кфар-Сабы, Ход Ха-Шарон, Раананы, герцлии и других городов. Новая железнодорожная линия будет построена по центру дороги - в соответствии с новой стратегией развития железнодорожного сообщения в регионе.Стоимость проекта -3,7 миллиарда шекелей, в его рамках будут построены 12 развязок, 36 мостов и тоннелей, проложены пешеходные и велосипедные дорожки.