29.12 11:49 MIGnews.com
Торговая сеть GAP закрывает магазины в Израиле
Торговая сеть GAP закрывает закрывает все свои семь отделений в Израиле.
Об этом сообщил владелец франшизы GAP, компания Gottex.
По сообщению Решет Бет, израильский потребитель воспринимает бренд как слишком дорогой, и международная компания GAP недовольна уровнем проникновения на израильский рынок.
В настоящий момент GAP проверяет возможность передачи франшизы другому израильскому представителю, или полное свертывание операций в Израиле.
Со своей стороны, менеджмент Gottex обещает трудоустроить продавцов GAP в других магазинах сетей, принадлежащих компании.
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