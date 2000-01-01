29.12 11:49 MIGnews.com

Торговая сеть GAP закрывает магазины в Израиле

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Торговая сеть GAP закрывает закрывает все свои семь отделений в Израиле.Об этом сообщил владелец франшизы GAP, компания Gottex.По сообщению Решет Бет, израильский потребитель воспринимает бренд как слишком дорогой, и международная компания GAP недовольна уровнем проникновения на израильский рынок.В настоящий момент GAP проверяет возможность передачи франшизы другому израильскому представителю, или полное свертывание операций в Израиле.Со своей стороны, менеджмент Gottex обещает трудоустроить продавцов GAP в других магазинах сетей, принадлежащих компании.