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Торговая сеть GAP закрывает магазины в Израиле 29.12 11:49   MIGnews.com

Торговая сеть GAP закрывает магазины в Израиле

Торговая сеть GAP закрывает закрывает все свои семь отделений в Израиле.

Об этом сообщил владелец франшизы GAP, компания Gottex.

По сообщению Решет Бет, израильский потребитель воспринимает бренд как слишком дорогой, и международная компания GAP недовольна уровнем проникновения на израильский рынок.

В настоящий момент GAP проверяет возможность передачи франшизы другому израильскому представителю, или полное свертывание операций в Израиле.

Со своей стороны, менеджмент Gottex обещает трудоустроить продавцов GAP в других магазинах сетей, принадлежащих компании.
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