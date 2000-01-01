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Роснефть помогает выживать Венесуэле 29.10 18:23   MIGnews.com

Роснефть помогает выживать Венесуэле

В российской компании "Роснефть" назвали "незаконными" обвинения, которые ранее озвучил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс. А также указали на то, что Вашингтон продолжает лицемерить, избирательно разрешая нефтегазовым компаниям работать с Каракасом.

Так, в интервью Financial Times Абрамс сообщил, что "Роснефть" оказывает помощь Венесуэле, продолжая продавать нефть из этой республики, при том что другие государства прекратили импорт из-за опасений нарушить санкции США. По его мнению, таким способом Кремль ведет антиамериканскую внешнюю политику.

В свою очередь, в компании "Роснефть" отметили, что приветствует работу в нефтяном секторе Венесуэлы компаний Chevron, Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes и Weatherford.

"Переоформление лицензий американским и "дружественным" США компаниям мотивируется защитой их инвестиций. "Роснефть" также инвестировала в Венесуэлу, компания проводит работу, направленную на защиту и возвратность инвестиций", - приводит РИА Новости заявление российской компании.


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