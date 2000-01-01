Что из себя представляет невыгодный кредит?

Хотя некоторые частные кредиторы предлагают кредиты, которые не являются ссудами с зарплатой, людям с менее чем совершенным кредитом, процентные ставки и сборы все еще могут быть довольно крутыми.
Узнайте больше о том, как подойти к получению личного займа, если ваш кредит ограничивает ваши варианты займа, но вы хотите попытаться сделать лучше, чем займ до зарплаты.
Что такое невыгодный кредит?
Термин «плохой кредит» — это просто неофициальный способ описания кредита, который продается людям с проблемами кредитования - такими, как просроченные платежи, высокая степень использования кредита, выкупа, получение счетов или банкротство. Кредиторы обычно рассматривают эти проблемы как признаки риска, и они могут усложнить получение одобрения. С так называемыми плохими кредитами многие люди с такими проблемами все еще рассматриваются.
Один вид плохой кредитной ссуды — ссуда получки. Кредиторы, как правило, не проводят проверки кредитоспособности, поэтому многие люди с грубым кредитом обращаются к ним. Но высокие комиссионные (которые могут равняться огромным процентам), другие расходы и короткие сроки погашения затрудняют своевременное погашение этих займов, что приводит к тому, что многие люди попадают в долги.
Если вам не хватает наличных денег, в зависимости от условий может быть более выгодным кредитование в виде частичных кредитов, которые представляют собой кредиты в банках в рассрочку, а не кредиты до зарплаты.
В то время как ссуды до погашения, как правило, должны быть погашены в следующий день выплаты ссуды, ссуды в рассрочку могут обеспечить более длительный период погашения, который более управляем. Загвоздка: затраты все еще могут быть высокими, если ваш кредит не велик.
Что дальше?
Прежде чем брать кредит в любом виде, наметьте свой бюджет, чтобы решить, сколько (если что-нибудь) вы можете позволить себе взять и погасить за определенный период времени. Также не стоит забывать про страхование кредита.
Если вы можете подождать, подумайте о том, чтобы подождать, чтобы взять кредит, пока у вас не будет возможности улучшить свой кредит, что может увеличить ваши шансы на получение одобрения или, возможно, на получение более низкой процентной ставки.
Но если вы не можете ждать, не забудьте сравнить стоимость всех ваших вариантов, прежде чем выбрать лучший способ получить дополнительные деньги, которые вам нужны.