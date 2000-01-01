29.07 16:05 MIGnews.com

Только в шлеме: Новые штрафы для велосипедистов

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Экономическая комиссия Кнессета утвердила целый ряд поправок, касающихся размера штрафов за нарушение правил дорожного движения велосипедистами и пешеходами. Поправки были внесены по просьбе министерства транспорта, и они касаются, среди прочего, езды на велосипеде без шлема.До сих пор закон обязывал всех велосипедистов носить шлем только при езде на междугородних трассах. В черте города носить шлем в обязательном порядке должны только велосипедисты в возрасте до 18 лет. Согласно новым правилам, езда на велосипеде без шлема повлечет за собой штраф в размере 250 шекелей.Также экономическая комиссия одобрил штрафную шкалу для водителей двухколесных и трехколесных транспортных средств и пешеходов. Передвижение велосипеда по тротуару (включая электрические велосипеды и самокаты) считается нарушением со штрафом в 250 шекелей. В то же время, пешеходы, передвигающиеся по велосипедной дорожке или по дороге, могут быть оштрафованы на 100 шекелей.В целях усиления правоприменения, комиссия одобрила повышенные штрафы, применимые к электрическим велосипедам, не соответствующим стандартным требованиям. Взрослым водителям разрешается управлять электрическим велосипедом с максимальной мощностью двигателя 250 Вт, максимальная скорость движения которого не превышает 25 километров в час. Кроме того, электрический велосипед должен быть оснащен клаксоном, передней и задней фарами и светоотражателями.Велосипед должен иметь официальный знак со словами «велосипед с дополнительным двигателем», размещенный на видном месте. На знаке должны быть указаны название модели, производитель и его адрес, страна производства, имя и адрес импортера, двигатель мощностью 250 Вт, максимальная скорость 25 км/ч и запрет на вождение ниже допустимого возраста.Сегодня по дорогам Израиля, согласно данным статистического института “Геокартография”, ездят не менее 225 тысяч электрических велосипедов. Только в Тель-Авиве, по оценкам полиции, ежедневно по улицам города перемещаются 15-20 тысяч единиц этого вида транспорта.В начале 2017 года неделе Кнессет утвердил повышение штрафов за нарушение правил дорожного движения для владельцев электрических велосипедов: езда на электрическом велосипеде детям младше 14 лет обойдется родителям в 1.000 шекелей, за проезд по тротуару штраф был увеличен со 100 до 250 шекелей. Ответственный за соблюдение правопорядка в муниципалитете Тель-Авива сообщил на заседании комиссии, что с 1 ноября 2017 года владельцам двухколесных транспортных средств было выписано более 12 тысяч штрафов, причем большинство штрафов выписано за передвижение по тротуарам. На данный момент оплачено 60% штрафов.Глава комиссии депутат Эйтан Кабель отметил проблематичность ситуации. С одной стороны, штрафы не должны выписываться ради штрафов, а ради безопасности пешеходов. Но, с другой стороны, при отсутствии велосипедных дорожек двухколесные транспортные средства несут в себе угрозу здоровью и жизни пешеходов и потому необходимо использовать штрафы, чтобы сохранить порядок.