29.07 16:42 MIGnews.com

Израиль: Госслужащие отказались переезжать в новый комплекс

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Полгода назад было закончено строительство расположенного на въезде в Иерусалим проекта Дженери 2 — здания, в котором должны разместиться более 1.000 госслужащих. Стоимость проект оценивается в более чем 500 миллионов шекелей, но уже полгода здание пустует. Так как госслужащие отказываются переезжать в него. Причина: нехватка парковочных мест в здании.Министерство финансов инициирует пилотный проект по сокращению использования автомобилей государственными служащими. Согласно предложению, каждый из сотрудников здания Дженери 2, который не будет использовать для прибытия на работу свой личный автомобиль более одного раза в неделю (или три или четыре раза в месяц), получит прибавку к зарплате в размере 500 шекелей в качестве ежемесячных расходов. В общей сложности каждый работник сможет получать дополнительно 6.000 шекелей в год.На парковке в здании Дженери 2, в котором должны работать более 1.000 государственных служащих, подготовлены всего 350 парковочных мест. Судя по всему, расчет был на то, что госслужащие будут либо будут организовываться в «карпулы» (совместное использование частного транспорта), либо будут добираться на работу в общественном транспорте. Но события развивались по иному сценарию, и нехватка парковочных мест породила конфликт, в результате которого здание до сих пор пустует — Гистадрут дал указание госслужащим не переезжать в новое здание до тех пор, пока не будут достигнуты соглашения по данному вопросу.Сумма, предлагаемая госслужащим в качестве компенсации, не появилась в вакууме, а является производной суммы, которую должно будет выделить министерство финансов, чтобы обеспечить всех работников стоянками — как бесплатной стоянкой в самом здании (где все равно не хватает парковочных мест на всех работников), так и на расположенных неподалеку парковках.В министерстве финансов утверждают, что проект является оптимальным, так как не наносит ущерба работникам и так как есть не так много других вариантов. Согласно данным министерства финансов, 73% государственных служащих (не считая сотрудников Министерства здравоохранения) получают возмещение расходов на транспорт. Государство финансирует расходы на частный автомобиль каждому сотруднику в размере от 1.270 шекелей до 2.700 шекелей в месяц в зависимости от трудового договора.