29.07 14:33 MIGnews.com

Битуах Леуми обанкротится через 19 лет

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Согласно докладу актуариев, представленномуна рассмотрение министра труда и социального обеспечения Хаима Каца, Институт Национального Страхования Израиля (Битуах Леуми) через четыре года окажется в состоянии беспрерывного дефицита бюджета - на восемь лет раньше, чем предполагалось ранее.В результате этого финансовые эксперты прогнозируют полное банкротство Битуах Леуми в 2037 году.Исходя из данных доклада министр Кац рекомендовал, чтобы Битуах Леуми был преобразован в независимое от государственного бюджета финансовое учреждение.