Битуах Леуми обанкротится через 19 лет

Согласно докладу актуариев, представленномуна рассмотрение министра труда и социального обеспечения Хаима Каца, Институт Национального Страхования Израиля (Битуах Леуми) через четыре года окажется в состоянии беспрерывного дефицита бюджета - на восемь лет раньше, чем предполагалось ранее.
В результате этого финансовые эксперты прогнозируют полное банкротство Битуах Леуми в 2037 году.
Исходя из данных доклада министр Кац рекомендовал, чтобы Битуах Леуми был преобразован в независимое от государственного бюджета финансовое учреждение.