Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












Битуах Леуми обанкротится через 19 лет 29.07 14:33   MIGnews.com

Битуах Леуми обанкротится через 19 лет

Согласно докладу актуариев, представленномуна рассмотрение министра труда и социального обеспечения Хаима Каца, Институт Национального Страхования Израиля (Битуах Леуми) через четыре года окажется в состоянии беспрерывного дефицита бюджета - на восемь лет раньше, чем предполагалось ранее.

В результате этого финансовые эксперты прогнозируют полное банкротство Битуах Леуми в 2037 году.

Исходя из данных доклада министр Кац рекомендовал, чтобы Битуах Леуми был преобразован в независимое от государственного бюджета финансовое учреждение.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:15
Нетаниягу: чьи права ущемляет Звезда Давида на нашем флаге?
15:08
Шварценеггер проехался по лимузину на собственном танке  
14:56
Министры винят Абу Мазена в теракте в Адам
14:14
ВМС Израиля перехватили очередную "флотилию свободы"
13:47
Железнодорожную станцию в Бен-Гурион закроют в разгар сезона
13:44
Рейтинг Макрона упал на самый низкий уровень за все время
13:10
Голландцы купили израильскую компанию за $158 млн.
12:51
Нагария: Отель ввел ортодоксальный дресс-код из-за харедим
12:42
Арабский Список в полном составе может покинуть Кнессет
12:32
Саудия прекратила поставки нефти через Красное море  
12:15
Сами себя напугали
11:54
Найдены новые детали отравления Скрипалей
11:05
Газа: два поджигателя взорвались из-за "рабочей аварии"
10:44
Нетания: пятилетняя девочка упала с девятого этажа
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus