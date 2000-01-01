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Голландцы купили израильскую компанию за $158 млн. | Фото: Pixabay29.07 13:10   MIGnews.com

Голландцы купили израильскую компанию за $158 млн.

Международная компания Takeaway.com подписала сделку о приобретении популярного тель-авивского онлайн-сервиса доставки еды 10bis. Как говорится в опубликованном заявлении, сумма сделки составила 158 млн. долларов.

Стоит отметить, что принцип работы компаний несколько отличается: если Takeaway.com работает преимущественно по принципу B2C ("бизнес-для-потребителя"), то 10bis является одним из лидеров в сфере B2B ("бизнес-для-бизнеса").

10bis была основана в 2000 году и на данный момент сотрудничает с более чем 5 тыс. израильских ресторанов и кафе, предлагая компаниям услугу корпоративной доставки обедов.

Основатель компании Тамир Кармель считает сделку признанием 10bis "одним из сильнейших и самых любимых брендов в Израиле". В 2017 году его компания обслужила 15,2 млн. заказов на сумму более 163 млн. долларов.

Операционный директор компании Йорг Гербиг назвал заслугой 10bis создание "очень привлекательного и одного из немногих высокорентабельных онлайн-рынков продуктов питания".

Он надеется, что, увеличив инвестиции в маркетинг, Takeaway.com расширит на Израиль работу своего сервиса доставки еды Scoober как в формате B2B, так и для B2C.

В 2017 году прибыль Takeaway выросла на 49% - фирма обработала 68,3 млн. заказов, что на 38% больше, чем годом ранее. Главные рынки компании представляют Нидерланды, Германия, Польша, Бельгия и Австрия.


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