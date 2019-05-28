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Nakonu.com
29.05 09:47 MIGnews.com
Акции Teva рухнули почти на 12,5 процентов
Во вторник акции всемирно известного израильского гиганта фармацевтической промышленности Teva Pharmaceutical Industries Ltd. упали в цене почти на 12,5 процентов во время торгов на фондовой бирже Нью-Йорка.
Об этом в среду, 29 мая сообщает ресурс
MarketWatch
.
Согласно итогам вчерашних торгов, удешевление акций предприятия до отметки в 9,3 доллара привело к тому, что рыночная стоимость самого предприятия снизилась до 10,154 миллиарда долларов.
Аналитики отмечают, что эти данные свидетельствуют о значительном антирекорде, начиная с марта 2000 года.
Напомним, в прошлом месяце акции Teva рухнули на 23,4 пункта.
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