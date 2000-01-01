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В ЕС ввели в обращение купюры €100 и €200 29.05 07:58   MIGnews.com

В ЕС ввели в обращение купюры €100 и €200

В странах Европейского союза с сегодняшнего дня вводятся в обращение новые купюры 100 и 200 евро, проинформировали в Европейском центробанке.

Обновленные банкноты сохранили прежнюю цветовую гамму. В то же время немного изменился их дизайн: они стали уже (теперь ширина банкнот такая же, как у купюры 50 евро).

Отмечается, что благодаря изменениям новые купюры будут легче помещаться в кошельках. Кроме того, банкоматы будут быстрее их обрабатывать.

Обновленные банкноты имеют дополнительные элементы защиты. На них, в частности, нанесены невидимые зрению знаки, которые может считывать только машина. Кроме того, купюры содержат голограмму, которая меняется при их поворачивании.

Стоит отметить, что новая серия банкнот евро под названием "Европа" ("Europa") состоит из купюр номиналом € 5, € 10, € 20, € 50, € 100 и € 200. Предыдущая серия банкнот, выпущенная в 2002 году, постепенно заменяется серией "Europa".






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