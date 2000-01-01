30.05 05:22 MIGnews.com

Всемирный банк выделит $750 млн для Кении

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Всемирный банк одобрил выделение Кении займа на сумму 750 миллионов долларов США, который в основном был направлен на поддержку сельского хозяйства и жилищного строительства, говорится в сообщении банка. Впервые за многие годы Всемирный банк вносит наличные деньги непосредственно в казначейство, которое будет использоваться по усмотрению правительства, сообщил источник во вторник со знанием вопроса.В восточноафриканской стране есть несколько программ финансирования развития стоимостью в миллиарды долларов с кредитором из Вашингтона, но в течение многих лет финансирование обходило казначейство и обычно направлялось прямо в проекты."Ожидается, что меры, поддерживаемые этим ... принесут пользу обычным кенийцам за счет более точного планирования сельскохозяйственных субсидий для охвата фермеров с низким доходом (и) ... увеличения доступности доступного жилья", - сказал Фелипе Харамильо, директор по стране Всемирного банка в Кении.Всемирный банк заявил, что некоторые фонды также пойдут на помощь в создании цифровой национальной идентификационной системы."Мы ожидаем, что эта операция поможет снизить фальсификацию заявок на государственные закупки, что приведет к экономии бюджетных средств и увеличению ресурсов для целей развития", - сказал Всемирный банк. Кения привлекла 2,1 миллиарда долларов США в виде суверенных облигаций в этом месяце, но некоторые критики выразили обеспокоенность по поводу растущего долгового бремени страны.