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Palo Alto делает еще одно выгодное приобретение в Израиле | Фото:29.05 13:12   MIGnews.com

Palo Alto делает еще одно выгодное приобретение в Израиле

Американская компания Palo Alto Networks, которая является лидером в сфере обеспечения кибернетической безопасности, делает еще одно выгодное приобретение в Израиле.

Об этом в среду, 29 мая сообщает портал Globes.

По данным ресурса, компания покупает базирующееся в Герцлии израильское предприятие Twistlock , которое разрабатывает решения для безопасности виртуальных контейнеров, за 450-500 миллионов долларов.

Ожидается, что Palo Alto объявит о приобретении уже сегодня.

Как известно, с момента своего основания Twistlock привлек в качестве инвестиций 63 миллиона долларов.

Кроме того, издание узнало, что американская компания намерена приобрести еще один израильский стартап за 50-100 миллионов долларов. Сегодняшнее объявление компании может включать оба приобретения. Однако пока не уточняется, о каком именно стартапе идет речь.


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