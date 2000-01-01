Palo Alto делает еще одно выгодное приобретение в Израиле

По данным ресурса, компания покупает базирующееся в Герцлии израильское предприятие Twistlock , которое разрабатывает решения для безопасности виртуальных контейнеров, за 450-500 миллионов долларов.
Ожидается, что Palo Alto объявит о приобретении уже сегодня.
Как известно, с момента своего основания Twistlock привлек в качестве инвестиций 63 миллиона долларов.
Кроме того, издание узнало, что американская компания намерена приобрести еще один израильский стартап за 50-100 миллионов долларов. Сегодняшнее объявление компании может включать оба приобретения. Однако пока не уточняется, о каком именно стартапе идет речь.