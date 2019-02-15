Половину зарплаты за литр молока. Гиперинфляция в Венесуэле
«Что политики дали нам? И что дальше?» - спрашивает среднестатистический житель Венесуэлы, отдавая большую часть зарплаты за продукты на 1 день.
Венесуэла обладает крупнейшими в мире запасами нефти, и тем не менее венесуэльский боливар обесценился настолько, что, по сути, стал бесполезен.
Средняя зарплата в стране составляет 37,255 боливаров в месяц (€10.00), литр молока стоит 4,200 боливаров или 11% средне месячной зарплаты, а 1 килограмм сухого молока стоит 19,995 боливаров — более половины зарплаты, по информации Euronews.
Центральный банк Венесуэлы сообщил, что в 2018 году инфляция достигла 130 060%, а в апреле этого года был зарегистрирован показатель 33,8%.
Центробанк сообщает, что в январе наблюдался самый высокий рост цен в 196,6%, в феврале − 114,4%, а в марте − 34,8%.
В 2017 году инфляция составляла 862,6%, а в 2016 − 274%.
Центробанк также сообщает, что ВВП страны в третьем квартале 2018 года сократился на 22,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
В январе глава комитета по финансам Национальной ассамблеи Рафаэль Гусман сообщил, что уровень годовой инфляции в стране составил почти 1,7 миллиона процентов.
Международный валютный фонд ожидает, что ВВП Венесуэлы в 2019 году потеряет 25%, в следующем году − 10%, инфляция прогнозируется на уровне в 10 миллионов процентов в 2019 и в 2020 годах.