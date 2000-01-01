29.05 17:35 MIGnews.com

Время пришло: Рынок жилья накануне поправки

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Нет никаких сомнений в том, что мы на пороге смены тенденции на рынке жилья. Смена тенденции — это необязательно падение и не обязательно существенное, и она не зависит от проектов «Цена для новосела». Согласитесь, если на данном этапе в лотерее льготных проектов выиграли квартиры 11 тысяч человек, но только 3 тысячи квартир имеют разрешение на строительство (а строится квартира в Израиле в среднем 28 месяцев), то трудно ожидать существенного влияния.Сегодня мы не имеем ни малейшего понятия о том, что же действительно происходит на рынке жилья. К примеру, вы знаете сколько квартир начали строить в 2017 году? Известно, что в 2015 году было начато строительство 52,7 тысяч единиц жилья, а за первые 9 месяцев 2016 года было начато строительство почти 39 тысяч, что вызывает сомнения в том, что правительство смогло добиться поставленной цели в 60 тысяч. В апреле этого года Центральный банк заявил, что у него нет данных относительно единиц жилья, строительство которых было начато, потому что ЦСБ прекратило публиковать эти данные.Согласно данным ЦСБ, прирост населения составляет примерно 2%, то есть ежегодно появляется почти 50 тысяч семей. Если предположить, что сегодня ежегодно начинается строительство порядка 50 тысяч квартир, то это возвращает нас в 1997-1998 годы, период после «Большой алии», когда цены еще росли. Вслед за этим цены начали падать, а вместе с ними рухнули и темпы строительства. С 1999 по 2007 годы цены в номинальном исчислении упали на 14%, а количество единиц жилья, строительство которых было начато — до 30 тысяч в год. И 8 лет никому это не мешало: люди не покупали, а подрядчики не строили. То есть если кто-то сегодня полагает, что израильтяне перестанут покупать, а подрядчики буду клепать по 50-60 тысяч единиц жилья в год, чтобы продать их по дешевке, то ему стоит пересмотреть свои взгляды на жизнь. Подрядчики не будут строить на авось, и уже построенное они за дешево тоже не продадут. Во времена волны репатриации проблему решили просто и дорого — государство пообещало подрядчикам скупить все непроданные квартиры.Возвращаясь к смене тенденции. В 2008 все совпало: падение учетной ставки и отсутствие альтернатив солидных инвестиций, хорошая экономическая ситуация в Израиле на фоне мирового кризиса, которая нашла свое отражение в низкой безработице и росте свободного дохода. Покупать квартиру было выгодно как с точки зрения роста цен, так и с точки зрения доходности при ее сдаче в аренду. Создались все условия для роста цен, но сегодня эти условия частично исчезли. Ипотека подорожала, и сделка по приобретению квартиры и сдаче ее в аренду уже не выглядит столь привлекательной, а что будет с ценами на фоне давления со стороны правительства никто сказать не может. К этому в любой момент могут присоединиться отрицательные экономические факторы, такие как падение темпов экономического роста и рост безработицы. Так что поправка цен на рынке жилья вполне возможна. Что такое поправка? С 1999 по 2007 год, к примеру, цены упали на 14% в номинальном исчислении. Скромненько, но со вкусом.