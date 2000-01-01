30.05 07:32 MIGnews.com

Израиль: Пересаживаемся на автобус

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Количество израильтян, готовых пересесть с личного транспорта на общественный, продолжает расти. За первый квартал 2017 года количество пассажиров общественного транспорта увеличилось на 7% по сравнению с тем же периодом прошлого года.С января по март нынешнего года услугами общественного транспорта воспользовались почти 217 миллионов пассажиров по сравнению с 202 миллионами за аналогичный период прошлого года и 191 миллионом в 2015 году. С начала года количество пассажиров автобусов и железной дороги выросло одинаково, на 7%, но автобусы по-прежнему являются наиболее востребованным видом общественного транспорта: 184 миллиона пассажиров по сравнению с 15,8 пассажиров железной дороги. Количество пассажиров иерусалимского трамвая выросло на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. В прошлом году иерусалимский трамвай потерял 2% пассажиров, которые опасались стать жертвой терактов.С января по март 2017 года количество пассажиров общественного транспорта увеличилось на 14% по сравнению с тем же периодом 2015 года. Количество пассажиров автобусных и железнодорожных маршрутов увеличилось на 13% и 25% соответственно, иерусалимского трамвая – на 14%.По итогам первого квартала текущего года выросли продажи месячных проездных на 10% (по сравнению с первым кварталом прошлого года) до 1,2 миллиона единиц. Продажи суточного проездного выросли на 35% до почти 2,5 миллионов единиц. Благодаря проведенной полтора года назад реформе, приобретение суточного, недельного или месячного проездного ежемесячно экономит пассажирам сотни шекелей, и позволяет в рамках одного абонемента на проезд осуществлять поездку на нескольких видах общественного транспорта.Согласно данным комиссии Трахтенберга, каждый дополнительный процент числа пассажиров, пользующихся общественным транспортом, экономит стране около 400 миллионов шекелей.