Одобрено строительство в Офакиме более 14 000 новых квартир
Министр финансов Моше Кахлон, министр строительства Йоав Галант, глава жилищного штаба при Минфине Авигдор Ицхаки, глава Земельного управления Израиля Адиэль Шомрон и мэр города Офаким Ицик Данино подписали в понедельник, 29 мая, “зонтичное соглашение” о развитии и модернизации Офакима, включающее строительство новых жилых комплексов более чем на 14 тысяч единиц жилья. При этом 30% квартир будут малометражными, подходящими для молодых семей и для пожилых людей. Церемония подписания соглашения состоялась в присутствии главы правительства Биньямина Нетаниягу.
Реализация проекта начнется в ближайшее время: уже в течение года будут выставлены на продажу 3.200 квартир в районах А-Парк и Рамат-Шакед. В рамках проекта будут построены дома на 14.436 квартир в четырех районах Офакима: 1.818 квартир - в Рамат-Шакед, 1.405 квартир - в районе А-Парк, в районе Хуршат-Ноах построят дома на 1.001 квартиру, в Офаким а-Хадаша построят жилой массив на 10.096 квартир, и в районе РАМБАМ построят несколько домов общей сложностью на 116 квартир.
“Зонтичное соглашение” (“Эскем гаг”) включает также создание множества рабочих мест как для ныне живущих в Офакиме, так и для тех, кто примет решение переехать туда: южная промзона города будет существенно расширена. Изменят свой облик и обветшалые дома: в рамках комплексного проекта развития города будет реализована программа “Яшан муль хадаш” (“Старое наряду с новым”). Правительство выделит также значительный бюджет на модернизацию существующей и прокладку новой инфраструктуры для массовой застройки.
Проект предусматривает строительство новых детских садов, начальной школы, а также правительственных зданий, в которых будут размещены государственные учреждения. В Офакиме построят новый культурный центр, спортивный комплекс с новым стадионом, новый комплекс клуба отдыха “Кантри” с крытым и открытым бассейнами и спа, полем для мини-гольфа, тренажерными залами.
“Местные жители будут иметь несомненное преимущество в рамках этого соглашения, - подчеркнул министр финансов Моше Кахлон. - Подобно тому, как в прошлом выходцы из кибуцев имели в них преимущественные права, и в Офакиме, а также в Сдероте, Нетивоте и Эйлате у жителей этих городов будут привилегии. Мы создадим для них качественные рабочие места с достойной заработной платой, а не с минимальной, как было принято до сих пор, чтобы молодые уроженцы этих мест оставались на родине и обеспечивали достойную жизнь своим семьям. Офаким получит новый импульс к развитию благодаря молодым парам. Ведь мы заботимся не только о жилье. Не бывает жилья без детских садов, школ и развитой инфраструктуры”.
“Много лет лишь говорили о молодых семьях, мы же помогаем им делом: жильем за доступную цену, субсидированными группами продленного дня, льготными налоговыми единицами, - напомнил министр. - И мы продолжим этот перечень новыми программами”.
Глава Земельного управления Адиэль Шомрон, в свою очередь, отметил: “Руководство города понимает, что Офаким получит мощный толчок к развитию благодаря привлечению нового населения, развитию центров занятости, торговых и развлекательных центров, строительства общественных зданий. Мы будем строить здесь новые районы по самым современным стандартам, одновременно с этим усиливая и ремонтируя старый город”.
“Подписанное сегодня соглашение между правительством и Офакимом - это обязательство правительства перед нашим городом, перед Негевом и перед местными жителями, - заключил мэр Офакима Ицик Данино. - Соглашение включает строительство новых районов, быстрое развитие инфраструктуры, строительство новых общественных зданий, обновление старых районов. И я убежден: Офаким станет самостоятельным и процветающим городом, в который будут вкладывать силы и средства”.