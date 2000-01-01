30.05 06:31 MIGnews.com

Продажи вторичного жилья впервые снизились

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Главный экономист министерства финансов в своем еженедельном отчете проанализировал ситуацию на рынке недвижимости, где продолжается замедление. В отчете анализируются данные за март текущего года, когда было продано 8,8 тысяч квартир, что примерно соответствует показателю за февраль, однако на 18% меньше, чем в марте прошлого года.Подчеркивается также, что впервые с октября прошлого года наблюдается существенное снижение продаж квартир на рынке вторичного жилья. Как и в предыдущие месяцы, продолжает “худеть” сегмент инвесторов, снижается и объем инвестиционных квартир на рынке.В марте 2017 года в целях инвестиций было приобретено 1,5 тысяч квартир, что близко к показателю за февраль текущего года. Доля инвесторов среди всех покупателей составила 17%, тогда как в марте прошлого года их было 25% от общего числа покупателей.Наиболее заметным стало падение интереса инвесторов к приобретению жилья в районе Нетании и в городах округа а-Шарон. Всего в марте 2017 года инвесторы купили 112 квартир в Нетании, что на 24% меньше, чем в феврале текущего года, и на 60% меньше, чем в марте 2016 года. Доля инвесторов среди всех покупателей квартир в Нетании составила в отчетный период всего 13% - это рекордно низкий показатель в этом районе.В марте текущего года инвесторами было продано 2,2 тысячи инвестиционных квартир, что на 2% меньше, чем месяцем ранее и на 5% меньше, чем в марте 2017 года. Доля инвестиционных квартир в общем количестве продаваемого жилья выросла до 35% в сравнении с 33% в феврале 2017 года.При этом если в районе центра страны доля инвесторов среди продавцов жилья выросла на 7% в сравнении с февралем и на 19% в сравнении с мартом 2016 года, однако доля владельцев многочисленных активов среди продавцов существенных изменений не потерпела.А вот в районе Хайфы, где в марте 2017 года также существенно выросла доля инвестиционных квартир среди продаваемого жилья, выросла и доля владельцев множества квартир. Главный экономист объясняет эту ситуацию тем, что инвесторы потерпели неудачу в попытках “перекинуть” затраты на уплату налога на третью квартиру на арендаторов, и избавляются от квартир. Отмечается также, что в Хайфе и в населенных пунктах севера Израиля цены на съем значительно ниже, чем в центре.Несмотря на снижение продаж инвестиционных квартир, продолжается тенденция к снижению общего количества квартир, находящихся во владении инвесторов: объем инвестиционных квартир снизился в марте 2017 года еще на 700. Для сравнения, в марте 2016 года он вырос на 400 квартир.Количество квартир, приобретаемых молодыми семьями в качестве своего первого жилья, в сравнении с февралем не изменилось. Если исключить квартиры в рамках проекта “Цена для новосела” (“Мехир ле-Миштакен”), произошло снижение на 3%. В сравнении с мартом 2016 года молодые пары купили на 9% меньше квартир. Наиболее заметно снижение в центре страны, где количество заключенных молодыми парами сделок сократилось на 13%, а в сравнении с мартом 2016 года - на 40%.Однако в отчете указано, что в апреле 2017 года были разыграны квартиры в рамках проекта “Мехир ле-Миштакен” в Рош а-Аине, где строятся жилые проекты на тысячи единиц жилья. Изменения рынка в связи с этим событием будет указано в отчете главного экономиста в следующем месяце.Приобретения квартиры для улучшения жилищных условий снизились на 2% в сравнении с февралем и на 16% - в сравнении с мартом 2016 года. Главный экономист предполагает, что снижение спроса в этом сегменте напрямую связано со снижением количества покупаемых инвесторами и молодыми парами квартир: семьи, покупающие большую квартиру в надежде продать предыдущую, боятся остаться с квартирой, которую им не удается сбыть.