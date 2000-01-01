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Вода для израильтян подешевеет на 14,5% | Фото: Thinkstock29.05 11:01   MIGnews.com

Вода для израильтян подешевеет на 14,5%

С 1 июня вступает в силу 27 поправка к Закону о воде, принятая Кнессетом в январе этого года, о понижении тарифов на водные ресурсы для населения и фермеров.

Таким образом, как сообщил Совет по водным ресурсам Израиля, начиная с первого дня лета, стоимость стандартного объема воды для израильтян (3,5 кубометра на человека) будет снижена на 14,5% - до 6,54 шекеля.

Для сельскохозяйственного сектора ставка будет снижена еще значительнее – на 20%, с 2,51 до 1,98 шекеля. Помимо того, через два ожидается дальнейшее удешевление воды – еще на 10%, до 1,81 шекеля за кубометр.

Снижение стоимости воды для сельскохозяйственных потребителей всеизраильского водопровода "Мекорот" является частью комбинированной меры по передаче доходов от производства воды из государственной казны водному сектору. Данная мера предполагает перекладывание ответственности за обеспечение населения водой на Управление водных ресурсов.
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