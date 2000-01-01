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Цены на отели снижаются накануне `Евровидения` | Фото:29.04 08:45   MIGnews.com

Цены на отели снижаются накануне "Евровидения"

До начала мероприятий, связанных с проведением "Евровидения-2019" остается всего 20 дней, однако цены на авиабилеты и отели в Израиле указывают на то, что ожидаемая волна туристов не оправдалась.

Об этом в понедельник, 29 апреля сообщает портал Globes.

По данным издания, авиакомпания easyJet на уикенд торжественного мероприятия будет доставлять путешественников из Берлина за 300 евро, хотя обычно цены на авиаперелеты в выходные и праздники являются более высокими.

Из Лондона в Израиль компания предлагает прилететь за 310 долларов, а с El Al путешествие в оба конца обойдется в 518 долларов США, что является нормальной ценой для сезона.

А вот цена за гостиницу в Тель-Авиве в праздничные выходные обойдется туристам приблизительно в 400 шекелей.

Между тем, издание отмечает, что в гостиницах цены пока что остаются на 20%-30% выше, чем в следующие выходные после "Евровидения".


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