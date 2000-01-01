До начала мероприятий, связанных с проведением "Евровидения-2019" остается всего 20 дней, однако цены на авиабилеты и отели в Израиле указывают на то, что ожидаемая волна туристов не оправдалась.
Об этом в понедельник, 29 апреля сообщает портал Globes.
По данным издания, авиакомпания easyJet на уикенд торжественного мероприятия будет доставлять путешественников из Берлина за 300 евро, хотя обычно цены на авиаперелеты в выходные и праздники являются более высокими.
Из Лондона в Израиль компания предлагает прилететь за 310 долларов, а с El Al путешествие в оба конца обойдется в 518 долларов США, что является нормальной ценой для сезона.
А вот цена за гостиницу в Тель-Авиве в праздничные выходные обойдется туристам приблизительно в 400 шекелей.
Между тем, издание отмечает, что в гостиницах цены пока что остаются на 20%-30% выше, чем в следующие выходные после "Евровидения".