30.04 06:53 MIGnews.com

Ирак и Siemens могут начать сотрудничество на $15 млн

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Правительство Ирака заявило в понедельник, 29 апреля, что будет "сотрудничать" с немецкой группой Siemens в потенциальной сделке по развитию энергосистемы страны, но не сообщило никаких подробностей. Siemens и американский конкурент General Electric борются за возможную сделку в 15 миллионов долларов на развитие иракской электроэнергетической инфраструктуры."(Иракский) кабинет министров решил реализовать "дорожную карту" для сектора электроэнергетики в сотрудничестве с Siemens», - говорится в заявлении правительства. Не упомянуто GE и не сказал, будет ли Siemens единственной компанией, занимающейся развитием электросетей.Siemens был фаворитом в гонке за контракт на поставку 11 гигаватт энергетического оборудования в рамках возможной сделки на 15 миллиардов долларов, хотя в октябре Financial Times сообщила, что немецкой группе, возможно, придется поделиться работой с GE после давления со стороны администрации США.