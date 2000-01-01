29.04 10:03 MIGnews.com

Amazon станет первой компанией которая стоит триллион

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Две крупных брокерских конторы Уолл-Стрита, оценили компанию Amazon.com более чем в триллион долларов.Оценка сделана после публикации отчета о прибылях гиганта продаж он-лайн.Аналитики компании Macquarie оценили в 1,02 триллиона долларов, а аналитики Monnes, Crespi, Hardt and Co - в 1,07 триллиона.Таким образом, Amazon станет первой компанией в истории, чья рыночная стоимость превысит 1 триллион долларов. Сразу за ней, с большой долей вероятности, последуют два других интернет-гиганта - Google и Apple.