29.04 17:21 MIGnews.com

Итальянская авиакомпания Alitalia на грани банкротства

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Когда сотрудники Alitalia получили шанс проголосовать 25 апреля за сокращение заработной платы и увольнения, чтобы сохранить проблемную авиакомпанию, они отвергли эту возможность, в чем их трудно обвинить. В конце концов, в прошлом они были в состоянии полагаться на итальянское правительство, чего на этот раз может не случиться.За последнее десятилетие Alitalia потеряла миллиарды евро. Фирма возлагала надежды на план капитализации в размере 2 млрд евро, который, однако, зависел от того, согласятся ли рабочие на сокращения, согласованные правительством и рекомендованные профсоюзами. Если у рабочих нет права голоса, эти деньги не учитываются.Alitalia в 2008 году он был объявлен банкротом после того, как планы по продаже были заблокированы. В 2014 году, когда авиакомпания была снова на грани краха, правительство помогло заключить сделку с компанией Etihad, которая получила 49% акций. Однако план сделать Alitalia прибыльной к 2017 году, однако, оказался дико оптимистичным.Bloomberg сообщает, что доля перевозчика на итальянском рынке упала до 18% в 2015 году, по сравнению с 23% в 2008 году. Количество пассажиров сократилось с 30 миллионов человек до 22 миллионов человек за десятилетие. Обладая высокими издержками, компания изо всех сил пытается конкурировать с бюджетными перевозчиками на маршрутах с малой протяженностью.Отметим, что наибольшей долей рынка в стране на данный момент обладает ирландская авиакомпания Ryanair.На нескольких оставшихся маршрутах, особенно в Америке, компания теперь должна конкурировать с Emirates, SkyTeam, Air France/KLM и Delta.На этот раз шансы на отсрочку выглядят маловероятными. Итальянское правительство заявило, что не будет национализировать фирму, что сделает банкротство вероятным. Это не обязательно означает, что авиакомпания исчезнет, но если фирма избежит ликвидации, администратору будет предоставлена возможность продать многие из активов. Вероятно, что появится гораздо меньшая авиакомпания.