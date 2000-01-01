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Израильтян ожидает повышение цен на бензин | Фото:30.03 05:27   MIGnews.com

Израильтян ожидает повышение цен на бензин

С начала следующего месяца цена за литр неэтилированного 95-октанового бензина на станции самообслуживания составит 6,35 шекеля, что на 17 агорот больше, чем в предыдущем месяце (увеличение на 2,75%).

Об этом в четверг, 29 марта сообщает Arutz Sheva.

По данным издания, услуги заправщика обойдутся как и в прошлом месяце в 20 агорот за литр.

Уточняется, что в Эйлате 95-октановый бензин при самообслуживании будет стоить 5,43 шекеля за литр, или на 15 агорот больше, чем в марте. Подорожание составит 2,84%. За услуги заправщика на южном курорте придется доплачивать 17 агорот за литр.

Согласно информации Управления топливных ресурсов, подорожание произошло в связи с 8,7-процентным увеличением тарифов на сырую нефть на рынках Средиземноморья.

Отметим, что налог на горючее в Израиле (акцизы и НДС) достигает 63% от стоимости.
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