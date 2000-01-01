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29.03 19:31   MIGnews.com

Хорватия закупит у Израиля 12 самолетов F-16

Два месяца назад премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился в Давосе с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. На встрече была достигнута договоренность о содействии поставкам самолетов.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу: "Оборонная промышленность Израиля в очередной раз доказывает, что она - одна из лучших в мире. Достигнутое соглашение еще сильнее укрепит связи между двумя странами в области безопасности, обороны и экономики. Оно также укрепит израильскую авиационную промышленность и государственную безопасность".
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