Корпорация Denso открывает исследовательский центр в Израиле

По данным издания, израильский центр начнет работать уже в следующем месяце. Он будет заниматься новыми технологиями в сферах кибербезопасности, телекоммуникаций, искусственного интеллекта, сенсоров и программного обеспечения.
Издание отмечает, что центр будет сотрудничать с израильскими стартап-компаниями, действующими в сфере автоматического управления автомобилем.
Ожидается, что центры будут налаживать связи с местными корпорациями и вузами.
Напомним, что в прошлом голу Denso вложила средства в израильскую стартап-компанию Autotalks.