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Корпорация Denso открывает исследовательский центр в Израиле | Фото:30.03 06:37   MIGnews.com

Корпорация Denso открывает исследовательский центр в Израиле

Японская корпорация Denso, являющаяся крупнейшим в мире производителем запчастей для автомобилей, намерена открыть свой центр исследований и разработок в Израиле.

Об этом в четверг, 29 марта сообщает The Times of Israel.

По данным издания, израильский центр начнет работать уже в следующем месяце. Он будет заниматься новыми технологиями в сферах кибербезопасности, телекоммуникаций, искусственного интеллекта, сенсоров и программного обеспечения.

Издание отмечает, что центр будет сотрудничать с израильскими стартап-компаниями, действующими в сфере автоматического управления автомобилем.

Ожидается, что центры будут налаживать связи с местными корпорациями и вузами.

Напомним, что в прошлом голу Denso вложила средства в израильскую стартап-компанию Autotalks.
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